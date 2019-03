Rootsi prokurör: Swedbank raskendab teatud osas juurdlust

„Selles osas ei ole ma kindlasti rahul sellega, kuidas Swedbank on tegutsenud,” ütles Langrot SVT Nyheterile.

Langrot usub, et Swedbank on uurijatega koostööd teinud ja aidanud neil informatsiooni saada. Siiski leiab ta, et on veel asju, mis on Swedbankil jäänud välja andmata. Nendest asjadest on kirjutanud Rootsi majandusleht Dagens Industri.

Langroti sõnul käib jutt „salajasest raportist”, millest meedia on teatanud ning mis väidetavalt tuli Norrast ja Norra advokaadilt.

Selle kasutamiseks või sealt informatsiooni ammutamiseks ei ole uurijad Langroti sõnul luba saanud.

„Selle kohta tahan ma advokaadi üle kuulata ja Swedbank peab loobuma advokaadisaladusest ja seda ei ole otsustatud teha,” ütles Langrot.

Hetkel on Langrot otsustanud seda raportit mitte analüüsida või sellele hinnangut anda ning ta loodab, et Swedbank muudab selles küsimuses oma seisukohta.

Kolmapäeval korraldas Rootsi Majanduskuritegude Amet suure läbiotsimise Swedbanki peakontoris Stockholmi lähedal Sundbybergis ja kolmapäeva õhtul teatas amet, et Swedbanki kahtlustatakse nii siseinformatsiooni ebaseaduslikus avaldamises kui ka raskes kelmuses.

See, et Swedbanki tegevjuht Birgitte Bonnesen eile töökoha kaotas, Majanduskuritegude Ameti juurdlust Langroti sõnul ei mõjuta.