Rootsi siseliine teenindav Eesti lennufirma kasvatas oma lennukiparki viie lennukini

„Lennundusturul on näha kerget elavnemist ning seoses tellimuste kasvamisega otsustas NyxAir suurendada oma lennukiparki. Praegu on põhirõhk tellimuslendudel, kuid reisijateveo osas näeme koostöövõimalusi mitmete regulaarlendude korraldajatega,“ ütles NyxAiri juhataja Jaanus Ojamets.

Eesti registritunnust ES–NSG kandev kaubalennuk SAAB 340B-223 on renditud Jetstream Aviation Capitalilt, mis on maailma suurim piirkondlikeks kommertslendudeks mõeldud turbopropellerlennukite rendiettevõte, teatas NyxAir. Lennukit hakkab NyxAir kasutama kaubaveoks Euroopas ja Aafrikas. NyxAiri ülejäänud nelja SAAB 340 rendileandja on AlandiaAir AB. Kõik viis lennukit on Eesti õhusõidukite registris.

Alates 10. augustist hakkab NyxAir reisilennukitega teenindama kolme Rootsi siseliini, lennates Stockholmi Bromma lennujaamast Göteborgi, Malmösse ja Ängelholmi. Reisid toimuvad lennufirma Air Leap tellimusel. Nendel liinidel hakkab NyxAir lendama kolme 50-kohalise Saab 2000-ga, mis renditakse samuti Jetstream Aviation Capitalilt.