Rootsi suurima panga kokkuhoiuplaan ohustab tuhande inimese töökohta

Kuigi pangakontorid on väga pikalt olnud Rootsi suurima panga äristrateegias väga kesksel kohal, plaanitakse uue kokkuhoiukavaga tõmmata pangakontorite võrgustik poole võrra koomale, kirjutab Bloomberg. Samaaegselt kavatseb panga juhtkond investeerida miljard Rootsi krooni ehk sada miljonit eurot tehnoloogiaarendustesse.

„Kavandatud muutused aitavad meil kulusid kokku hoida,” põhjendas pank ise neid samme. Handelsbanken paneb senisest oluliselt suurema rõhu oma digiteenuste välja arendamisele, pakkumaks klientidele täiesti uut kogemust suhtluses pangaga.

„See on väga oodatud ja isegi hiljaks jäänud samm, arvestades, et paljud jaekliendile suunatud pangad on juba läinud digitaalseks,” märkis Arctic Securities analüütik Roy Tilley. Tema hinnangul kaasnevad Handelsbankeni digirevolutsiooniga ka mõned riskid.

Arvestades, et Handelsbankeni pangakontorite võrgustik Rootsis on sama suur kui Swedbankil, SEB-il ja Nordeal kokku, siis võib selle niivõrd suurel skaalal vähendamine kujuneda plaanitud ajaraamis tõeliseks pähkliks. „Eriti veel arvestades, kui tugevalt on Handelsbanken seni rõhutanud kohalikku kohalolu ja pangakontorite autonoomiat,” märkis Tilley.

Handelsbanken ise on andnud märku, et värske kokkuhoiukavaga kaasneb ka töötajaskonna vähenemine – muudatused puudutavad umbes tuhat töökohta –, mis toimub järgmise kahe aasta jooksul. Läbirääkimisi kõigi asjasse puutuvate ametiühingutega on selles osas juba alustatud.