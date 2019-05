Rootsi suurpank lahkub Eestist

Kuigi pank on Eestis oma 104 miljoni eurose bilansimahuga imepisike, mõjub selle lahkumine negatiivselt, kuna konkurents panganduses väheneb. Handelsbanken jätab siinse turu, kuna pole isegi pärast kulude kärpimist suutnud kasumisse jõuda.

Õiguspoolest pole Handelsbankeni Baltimaadest lahkumine üllatus. Ärileht kirjutas juba 7. aprillil kommentaaris, et pangagrupp võib Balti turult kaduda. Pank sai uue juhi ja tema intervjuus öeldu pani mõtlema. Ta lausus, et pank ei pea iga hinna eest jätkama universaalpangana. Ehk pank võib lõpetada tervete tootegruppide pakkumise, mis on valikus, sest teised pangad pakuvad ka. „Peame fokuseerima sellele, mida teeme kõige paremini,” lausus aprillis Handelsbankeni uus juht Carina Åkerström analüütikutele, kirjutas Di. „Me võime lahkuda tervetelt turgudelt.” Loogiline koht, kus tegevus lõpetada, tundus Ärilehele just Baltimaade turg.