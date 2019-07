Rootsi väljaanded: Swedbankil on seosed Süüria tuumaprogrammiga

Expressen vahendab, et Süürias on gaasirünnakute tõttu hukkunud tuhandeid tsiviilisikuid. Näiteks 2013. aasta augustis suri ligi 1400 inimest, nende seas 400 last, rünnakus Damaskuses. Pärast seda süüdistasid lääneriigid, et just Süüria riigivõim on taoliste tragöödiate taga. Arvatakse, et rünnakud on ette valmistanud sealse tuumaprogrammi (SSRC) läbiviijad.

2018. aastal näitas üks juurdlus, et ka Swedbankil on seosed programmiga. Nimelt toimusid tehingud Swedbanki ja kurikuulsa panga FBME vahel.

Viimati mainitu peakontor on Tansaanias ning finantssektoris on seda aastaid nimetatud kui maailma kõige räpasemat panka. Asutust seostatakse näiteks illegaalsete relvatehingute, rahapesu ja terrorismi rahastamisega.

Juba 2014. aastal otsustas USA, et nende pangasüsteemiga ei saa FBME-l mingeid kontakte olla, nendega tehinguid ei tehta. FBME turundustrateegia on lihtne - klientidele öeldaksegi, et kontrollimehhanismid on väga nõrgad. Maakeeli öeldes: kurjategijatele antakse vabad käed.

On selgunud, et Swedbanki Leedu haru kaudu tehti tehinguid FBME-ga, mil olla seoseid tuumaprogrammiga.

Ameerika Ühendriikide võimuorganid uurivad Swedbanki ärisuhteid FBME-ga. Swedbanki pressiesindaja Unni Jerndal sõnas Rootsi meedias, et kuna uurimine käib (algatati ka sisejuurdlus), siis hetkel pank teemat ei kommenteeri.