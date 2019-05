Rootsile hakkavad alles 2008. aasta kriisi mõjud kohale jõudma. Rootsi kroon on kümne aasta odavaim

Erinevalt teistes riikides toimunule ei läbinud Rootsi tööjõuturg sarnaseid kasinusmeetmeid. Selle tulemusel võivad olla nüüd Rootsi tööjõukulud olla suhteliselt liiga suured. Seevastu on aga tasakaalutus löönud tugevalt Rootsi krooni. Sel nädalal kukkus Rootsi kroon euro vastu kümne aasta madalamale tasemele ja USA dollari vastu on langus veel suurem.

“Rootsi kroon on odav, kuid mitte nii odav kui võite arvata,” ütles SEB valuutastrateeg Richard Falkenhall Bloombergile. “Midagi on juhtunud Rootsi tööjõukuludega.”

Rootsi krooni liikumise prognoosimisega on pannud paljud prognoosijad puusse. Sageli on krooni nõrkuse põhjuseks toodud negatiivseid intressitasemeid ja keskpanga võlakirjaoste. Kuid põhjus võib olla palju tõsisem.

Suures pildis on Rootsi kaotanud olulise osa oma konkurentsivõimest. Minevikus liikusid tööjõu ühikkulud konkurentidega samas tempos, kuid alates 2008. aastast on need Rootsis kasvanud kiiremini kui näiteks Saksamaal, kus kriis pani palgad langussurve alla. Sestap on Rootsi produktiivsuse kasv nõrk.

“Meie palgad tõusevad ikka edasi, kuid seda ei kompenseeri kõrgem produktiivsuse kasv,” lausus Falkenhall.

Samas isoleeritult Rootsi krooni vaadates, mida odavam on Rootsi kroon, seda parem Rootsi eksportivale tööstusele. Tema sõnul on vale eeldada, et euro nõrgeneks praeguselt 10,7 Rootsi kroonilt üheksa krooni suunas.

Macrobondi ökonomist Roger Josefsson ütles, et põhiprobleem on selles, et Rootsis on palgad tõusnud palju kiiremini kui teistes riikides.