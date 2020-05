Rootsis on müügis terve küla ja seda vaid võileivahinnaga

Rootsi pealinna Stockholmi äärelinnas asuv Sätra Brunn on terviseküla, kirjutab CNBC. Selle sünniaeg läheb tagasi 1700. aastasse, kui doktor Samuel Skragge avastas Sätra alal allika ja ostis seda ümbritseva maalapi. Ta ehitas sinna kaevu, kaevumaja, haigla, kiriku ja elumajad.

Tegu oli ajaga, mil terviseallikad olid muutunud väga populaarseks, kui usuti, et hea kvaliteediga vee joomisel ja selles suplemisel on inimese tervisele ja heaolule tasakaalustav ning raviv mõju. Peagi hakkas jutt Sätra Brunni allika tervendavatest omadustest levima, meelitades kohalikku eliiti ehitama sellele maa-alale suvilaid.

Igapäevaselt kutsuti külakesse inimesi – küll jooma terviseallika vett, küll võtma nii sooja- kui külmaveevanne. Need pidid aitama emotsionaalse tasakaalutuse leevendamiseks. 1740. aastatel ostis nii allikat ümbritseva maa kui sinna rajatud suvilad ära Västeråse piiskop, kes mõned aastad hiljem pärandas kogu kompleksi Uppsala ülikoolile.

2002. aastal müüs ülikool Sätra Brunni 16 kohalikule ettevõtjale ning sellest ajast saadik on küla olnud kasutusel spaa- ja konverentsikeskusena. 2015. aastast tegutseb külakeses ka villimistehas, kuna Sätra Brunni allikas on vaid üks seitsmest allikast Rootsis, mille veele on antud kõrgeima puhtuse määraga vee sertifikaat. Ka villimistehas läheb küla ostjale kaasa.

Küla pindalaks on 24,28 hektarit, kuid lisaks sellele saab külakese ostja pealekauba veel ligi 34 hektarit välja arendamata maad. Sätra Brunn ja kogu kinnisvara, mis külas asub, on registreeritud aktsiaseltsina, mistõttu ei tohiks selle omandamine olla takistuseks ka välismaalastele.

Pilte külakesest endast näeb siit.