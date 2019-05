Rootsis tilisevad kriisikellad: kroon langeb ja olulisimas haiglas koondatakse

Rootsi töötajate jaoks aga toob rahvusvaluuta odavnemine suuremad kulud euro või dollari põhjal sõlmitud laenudele ning ka igapäeva kulutusteks jääb raha vähem.

Kuid mis veelgi hullem, raha kokku kuivamisel võivad kaduda avalikest fondidest rahastatavad töökohad, nagu on juhtumas Karolinska Ülikooli haiglas.

Karolinska ülikooli haigla peab oma kulutusi vähendama ligi miljardi krooni võrra, mis võib kaasa tuua 550 töötaja vallandamise, kirjutas Tha Local.

„Karolinska asub majanduskriisi olukorras. Tegemist on vajaliku meetmega, et võtta vastutus haigla finantside üle, kuid me kaitseme terviseteenuseid. Ma saan aru, et paljudele töötajatele toob see muret, kuid me peame olukorra oma kontrolli alla võtma,” ütles haigla direktor Björn Zoëga.

Vallandamised puudutavad nii administratsiooni, juhtivtöötajaid kuid ka muid ameteid. Haigla juhtkond räägib praegu läbi ametiühinguga, et jõuda selgusele vallandatavate täpses arvus, protsess võib kesta mitu kuud.

Haigla kärbib ka muid kulutusi nagu näiteks rent ja infotehnoloogia.

Koondamise hoiatus avaldati pärast seda, kui haigla teatas aprillikuus 660 miljoni krooni ehk ligi 61 miljoni euro suurusest eelarvedefitsiidist.

Kokku peab haigla tänavu säästma üle miljardi krooni, sest Stockholmi regionaalnõukogu vähendas haigla rahastamist 725 miljoni krooni ehk rohkem kui 67 miljoni euro võrra.

Karolinska ülikooli haigla on Euroopa üks suurimaid ülikoolihaiglaid.