Roskosmos registreerib Juri Gagarini hüüatuse „Sõidame!” kaubamärgina

Roskosmose pressiteenistus ei täpsustanud Interfaxile, milliseid hüüdlauseid täpselt registreerima hakatakse. Siiski on neid teada üks: maailma esimese kosmonaudi Juri Gagarini hüüatus enne starti: „Поехали!” („Sõidame!”).

Roskosmos märkis, et viimasel ajal on täheldatav kõrgendatud huvi kosmoseteema vastu, mis toob kaasa erinevate toodete väljaarendamise. Mõnede selliste projektidega teeb Roskosmos koostööd, aga on ka juhtumeid, kui kõigile tuntud sümboleid ja mõisteid kasutatakse ebaseaduslikult.