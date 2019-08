Rotermanni piirkonnas on lühikese aja jooksul suletud kolm söögikohta. On neid lihtsalt liiga palju või peitusid põhjused mujal?

Sfääriga ühes majas asunud kohviröstla Kokomo juht Joonas Plaan kinnitab samuti, et kui Rotermanni keskel võib veel äri toimida, siis sealt äärepoole rahvas ei liigu. "Nii soomlased, kui ka kohalikud on liikunud Põhja-Tallinna suunas ning vähestest kontoritöötajatest ei piisa, et restorani elus hoida. Õhtuti suri kogu kvartal välja, samal ajal kui Vanalinnas või Põhja-Tallinnas elu kees," rääkis Plaan. "Lisaks sellele on suurenenud konkurents, mis teeb elu veelgi keerukamaks. Ainuüksi Rotermanni kvartalis lugesin mingi hetk kokku 18 toitlustusasutust."

Ta lisab, et asukoht polnud ainsaks põhjuseks, miks Säär sulges. "Meie kui väikeosanike (Kohvimeri OÜ) hinnagul tehti palju juhtimisvigu."

Mere puiesteel asus ka kohviku Supelsaksad Tallinna esindus, kuid ka see üle poole aasta vastu ei pidanud ning ainuke Supelsakste kohvik asub nüüd jällegi vaid Pärnus. Söögikoha juht Jaan Karp ütleb, et nende Tallinnas sulgemise põhjus oli üldsegi "perekondlik" ning seda rohkem ei täpsusta. Osaühingul Supelsaksad on eelmisest aastast üleval ka aina kasvav, ent siiski ajatatud maksuvõlg, tänaseks üle 26 000 euro.

Kvartalis üle tosina söögikoha

Hoopis segasem kommentaar tuleb Alter Ego pidajatelt, kelle sõnul ei tahtnud restoran üldsegi uksi sulgeda ja selleks polnud ka vajadust, aga rendileandjaga ehk Rotermanni kvartali inimestega ei suudetud kokkuleppele saada. "Restoran Alter Ego sulgemise põhjused tulenevad rendilepingust ja osapoolte omavahelisest kokkuleppest," nendib söögikoha esindaja Kristiina Kukk Ärilehele.

"Restorani polnud plaanis sulgeda, olime saavutanud oma maine, püsikliendid ja stabiilsuse. Küll aga ei olnud rendileandja huvitatud edasisest stabiilsest tegevusest. Rotermann on muutunud iga päevaga populaarsemaks ja atraktiivsemaks," vastas Kukk.

Rotermanni turundusjuhi Ott Ojamaa sõnul lõppeski Alter Egoga rendileping ning nüüd kolib ruumidesse varasemalt Aia tänaval asunud Chicago pubi. "Meil on kvartalis sisuliselt 100% täituvus ja olukord, kus me saame ise rentnikke valida," kiitis Ojamaa. Nädalavahetusel toimub Rotermannis ka tänavatoidufestival, kus "üle tosina toidukoha" soodsalt oma sööke pakuvad. "Meil küll restoranid [klientide vähesuse üle] ei kurda ja sama on ka lugeda ju Alter Ego enda vastusest - inimesi käib, Rotermann on üha populaarsem ja majandustegevuse tõttu nad praegu ei koli. Meie praegune koostöö lõppes, aga saame jätkuvalt sõbralikult läbi," ütles Ojamaa.