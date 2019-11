Rotid närisid riigivõrku augu: eesti.ee ei toimi, haigekassa teenused on rivist väljas

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) teenused on kättesaamatud, tõdes asutuse pressiesindaja Seiko Kuik Delfile. Ta kinnitas, et RIA partnerid tegelevad olukorra lahendamisega, loodetavasti saab kaabel paigatud umbes kella 20 paiku. Katkestuse täielik ulatus on praegu veel ebaselge.

"Selgitame välja, milliste partnerite teenused võivad veel mõjutatud olla," lisas Kuik Delfile.

Haigekassa pressiesindaja Evelin Trink ütles Delfile, et kui digiretsepti ei saa tehnilistel põhjustel apteegis kasutada ja elutähtsad ravimid on otsakorral, siis võib pöörduda ka erakorralise meditsiini osakonda. Kui katkestus kestab pikemalt, saab raviarst tarvidusel kirjutada välja ka paberretsepte.

"Ma loodan, et inimesel, kellel on elutähtsad ravimid, on endal kodus varu vähemalt üheks päevaks," sõnas Trink.

"Kui tegemist on kriitilise olukorraga, tuleb minna erakorralise meditsiini osakonda ja pöörduda sinna paberretsepti või öösel ka ravimite väljastamiseks. Öösel on enamik apteeke kinni, aga EMOst võib küsida juhendit, kus on lähim apteek, kust ravimeid saab. Aga sageli on ka haiglatel endal ravimivaru olemas," lausus Trink.

Trink märkis, et reeglina on sarnased olukorrad lahenenud üsna rahulikult.

"Kui homse päeva jooksul esineb veel võrguprobleeme, siis saavad arstid väljastada ka paberretsepte. See valmisolek on jätkuvalt tagavaravariandina olemas," lisas ta.

Hetkel ei tööta ka kindlustatuse kontroll. "Selle olukorra jaoks on juba ammu vastu võetud otsus, et kui inimene vajab öösel arstiabi ja ta ei ole kindlustatu, siis igal juhul kõik, kes pöörduvad raviasutusse arstiabi saamiseks, on kindlustatud ja me tasume raviarved," kinnitas Trink.