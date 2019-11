Rotid närisid riigivõrku augu: eesti.ee ja haigekassa teenused olid mitu tundi rivist väljas

"Kui tegemist on kriitilise olukorraga, tuleb minna erakorralise meditsiini osakonda ja pöörduda sinna paberretsepti või öösel ka ravimite väljastamiseks. Öösel on enamik apteeke kinni, aga EMOst võib küsida juhendit, kus on lähim apteek, kust ravimeid saab. Aga sageli on ka haiglatel endal ravimivaru olemas," lausus Trink.

Trink märkis, et reeglina on sarnased olukorrad lahenenud üsna rahulikult.

"Kui homse päeva jooksul esineb veel võrguprobleeme, siis saavad arstid väljastada ka paberretsepte. See valmisolek on jätkuvalt tagavaravariandina olemas," lisas ta.

Kuni kella 19.30ni ei töötanud ka ravikindlustatuse kontroll. "Selle olukorra jaoks on juba ammu vastu võetud otsus, et kui inimene vajab öösel arstiabi ja ta ei ole kindlustatu, siis igal juhul kõik, kes pöörduvad raviasutusse arstiabi saamiseks, on kindlustatud ja me tasume raviarved," kinnitas Trink.

ID-kaardi ja mobiil-ID töös katkestusi ei olnud. RIA teatas, et probleemi lahendamisega tegeletakse ning esimesel võimalusel antakse lisainfot.

Mis selle kaabliga juhtus? Seiko Kuik RIA-st selgitas Delfile, et kõigepealt hakkasid ilmnema häired netiliikluses, ning meeskonna kohale minnes nähtus, et rotid olid kaablit otsustavalt kahjustanud, nii otsustatigi see kohe, edasiste murede vältimiseks välja vahetada. Kuik lisas, et rottide rünnakus pole midagi väga enneolematut, närilistega peavad rinda pistma kõik Eesti telekomifirmad.