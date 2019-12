Rõve epideemia turismist sõltuvas riigis. Hoia sealt lastega jõuludeks ja aastavahetuseks eemal

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

leetrid Foto: Scanpix/ Dale perekond / SWNS

Vaikse ookeani riik Samoa teatas täna, et riigis valitsevat erakorralist olukorda pikendatakse. Leetrid on vallutanud riigi ja leetripuhand on tapnud saareriigis 72 inimest.