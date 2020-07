Ruhnlased tegid saare lennuvälja tööd seganud mägiveised vorstiks

Ärileht on varem kirjutanud, kuidas Ruhnu saarel on lennuvälja toimimine ohus, sest ringiuitavad mägiveised tulid tihti maandumisrajale rohtu sööma ja jätsid sinna "kingitusi" ehk otse öeldes sõnnikut maha. See võib teha aga lennuki maandumise lausa ohtlikuks.

Eelmise aasta lõpus võttis aga vallavanem Andre Nõu asja lahendamise ise käsile. Nõu kirjeldas nüüd Ärilehele, et vahepeal oli 2013. aastast saarel peetud mägiveiste kari kasvanud pea poole suuremaks, ligi 150 loomani. Loomad ise aga metsistusid, sest MTÜ-le, mis nende pidamisega tegelema pidi, kasvas asi samuti üle pea.