Ruhnu vald küsib riigilt korraliku tankla rajamiseks raha

Ruhnu vallavanem Andre Nõu kirjutab pöördumises peaministrile, et vedelkütus on seadustest lähtuvalt elutähtis teenus ning oluline on tagada selle kättesaadavus, kirjutab ERR.

Nõu toob välja, et lisaks kohalikele elanikele ja suvitajatele vajaks saarel kütust näiteks PERH-i hallatavad kiirabiautod, kohalik diiselelektrijaam, kaitseliit ja vabatahtlik päästeselts.

Vallavanem ütles ERR-ile, et praegu on kütust saarele transporditud liinilaev Runöga mandrilt või Saaremaalt laevadega Panda ja Amalie.

"Runö võtab peale maksimaalselt viis tonni kaupa ja kütust me toome ohtlike veoste reisidel /---/, kuskil kaks kuni kolm korda laevahooaja jooksul," selgitas Nõu.

Vallavanem teeb aga ettepaneku rajada uus tankla kohalikku Ringsu sadamasse, kus kütust saaksid kasutada ka laevad.

Lisaks on vald rääkinud kütuseoperaatoritega, kes ei pea majanduslikult mõistlikuks tankla väljaehitamist oma rahaga. Samas on kütuseoperaatorid öelnud, et väljaehitatud tanklasse oleks nad valmis kütust tarnima.