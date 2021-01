Ruth Oltjer: koroona näitas, et uppuja päästmine on uppuja enda asi

"Mis kindlasti vähemalt alguses muutub, on see, et tarneahelad lähevad lühemaks. See jääb mõneks ajaks püsima, sest inimestel on sees hirm - uppuja päästmine on ju uppuja enda asi, nagu see siin juhtus," rääkis Oltjer.

„Isegi näiteks Saksamaa pani veto kõikide desovahendite tootmiseks vajalike toorainete väljaveole ning lepingud lihtsalt lendasid õhku isegi väga soliidsete ja suurte firmadega," kirjeldas Oltjer kevadist olukorda.

