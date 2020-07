Ryanair teatas kardetust väiksemast kahjumist, summa küündis ikkagi 185 miljoni euroni

Ryanairi juht Michael O'Leary tõdes, et tänavune aasta on lennufirmale olnud 35 tegutsemisaasta raskeim - pea kogu lennukipark seisis suuresti kokku neli kuud. Esimene kvartal (aprill-juuni 2020, ettevõtte majandusaasta lõpeb märtsis) tõi Ryanairile 185 miljonit kahjumit.

Lennufirma loodab, et augustis suudetakse taastada 60% liiklusest, septembris 70 protsenti. Samuti prognoositakse, et järgmisel aastal väheneb reisijate arv 60 protsenti.

O'Leary pritsis kvartaliülevaates tuld ja tõrva ka Euroopa Liidu antava riigiabi kohta, nimetades seda ebaseaduslikuks, kui EL-i riigid toetavad oma lennufirmasid nagu Alitalia, Lufthansa, SAS, Air France /KLM jne.

"See tähendab paljude muude lennufirmade kadumist või olulist lennugraafikute hõrenemist, kui riigi rahaga hoitakse teisi ettevõtteid veel mitu aastat üleval. See olukord on Ryanairile hea võimalus laieneda," usub O'Leary.