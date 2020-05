Ryanair vaidlustab kohtu kaudu teistele lennufirmadele antud riiklikke abipakette

Euroopa Komisjon on kiitnud heaks Prantsuse valitsuse seitsme miljardi euro suuruse kriisiabi paketi Air France’ile ja tõenäoliselt annab õigepea rohelise tule ka Saksamaa abipaketile, mis suunatud Lufthansa päästmiseks, kirjutab Bloomberg.

Iiri odavlennufirma juht Michael O’Leary leiab aga, et rahvusliku päritolu järgi vaid teatud lennufirmade toetamine on ebaõiglane, sest jätab terve rea teisi, sealhulgas tema enda juhitava lennufirma ebavõrdse konkurentsi olukorda. Ryanair on juba läinud Euroopa Liidu vastu kohtusse, kuna see lubas Rootsil anda laenugarantiisid ainult nendele lennufirmadele, mis on Rootsi registreeritud.

Nüüd on otsustanud O’Leary ristata juriidilised piigid Saksa lennufirma Lufthansa osas, kuna leiab, et riiklikud abipaketid aitavad tema konkurentidel paremini koroonaviirusest põhjustatud kriisist toibuda, samal ajal kui Iiri odavlennufirma ei saa abi mitte kusagilt. Lufthansa kõrval võivad peagi O’Leary viha tunda saada veel teisedki riigid, kes on läinud oma rahvuslikele lennufirmadele kriisis appi.

„Lufthansa käib ringi ja ahmib riigiabi kokku nagu purjus onu, kes joob pulmas kõikidest tühjadest pokaalidest. Nad lihtsalt ei saa sinna midagi parata,” märkis O’Leary intervjuus Bloombergile. „Meie ei taha riigilt abi, aga nüüd peame konkureerima teiste lennufirmadega mitte ainult üks käsi selja taha seotud, vaid kaks kätt,” lisas ta. O’Leary lubab, et vaidlustab ka Lufthansale antava abipaketi, kui Euroopa Komisjon sellele heakskiidu annab.

Dublini peakorteriga Ryanair on selle kuu jooksul juba kaks korda Komisjoni vastu kohtusse läinud, vaidlustades Prantsuse maksuvabastused ja Rootsi 455 miljoni euro suurused laenugarantiid kohalikele lennufirmadele.

O’Leary on Euroopa Liidu regulaatoritele viimase 25 aasta jooksul palju peavalu põhjustanud, kuna on selle aja jooksul algatanud oma 50 kohtuasja. Nende kohtuasjade eesmärk on olnud valdavalt vaidlustada Komisjoni langetatud otsuseid.

Ei Lufthansa ega ka Air France-KLMi pressiesindajad ei soovinud Ryanairi juhi väljaütlemisi kommenteerida. Euroopa Komisjon on lubanud kaitsta oma seisukohti ka kohtus.