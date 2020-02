Ryanairi tegevjuht: moslemimehed peaks lennujaamades läbima kõrgendatud kontrolli

Moslemimehi peaks hakkama lennujaamades profileerima ja suurendama nende kontrollimist, kuna „nad on peamine ohuallikas”, ütles O’Leary intervjuus Times’ile, vahendab Bloomberg.

Ryanairi tegevjuhi sõnul võiksid lennujaamad lennureisijate profileerimisel lähtuda sellest, moslemiusku mehed kujutavad enim terrorismiohtu. Tema hinnangul on enamus tänaseid lennujaamade kontrollimeetmeid täiesti ebatõhusad.

„Kes on tavaliselt pommipanijad? Need on üksinda reisivad meesterahvad. Seda ei tohiks küll nii öelda – sest see oleks rassistlik –, aga tavaliselt on need moslemiusku mehed. 30 aastat tagasi olid need iirlased. Kui see on ohuallikas, siis tuleb sellega tegeleda,” kõlas O’Leary põhjendus.

Briti mosleminõukogu pressiesindaja süüdistas Ryanairi juhti diskrimineerivate märkuste tegemises. Ta avaldas pettumust, et niivõrd suure lennufirma juht teeb nii häbematuid kommentaare oma potentsiaalsete klientide aadressil.

Bloombergi täiendavale kommentaaripalvele Ryanair vastanud ei ole.