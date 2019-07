Ryanairi tellitud Boeingu lennukilt kadus katastroofidega seostatav nimetus Max

Boeing ei ole suutnud seni järelevalveorganeid veenda, et tarkvaraparandused on piisavad lennuki ohutuse tagamiseks, vahendab Guardian.

Ryanair on tellinud 135 lennukit 737 Max, millest esimesed viis tuleks üle anda sügisel, kui järelevalveorganid on ükskord lennuki ohutuks kuulutanud. Ryanairi tellimus koosneb täielikult Max 8 suuremast, 197-kohalisest versioonist, mis lennufirma on seni ametlikes teadetes nimetanud 737 Max 200-ks.

Ei Ryanair ega Boeing ole kommenteerinud ega kinnitanud Maxi muutumist 737-8200-ks, nagu on näha USA Washingtoni osariigis Rentonis tehtud fotodel, mille postitas sotsiaalmeediasse Woodys Aeroimages. Sama allika varasematel fotodel on Ryanairi värvides lennukitele kirjutatud olnud 737 Max.

HI-Res Photos: The MAX name has been dropped from the high capacity version of the #737MAX8 that @Ryanair has on order. pic.twitter.com/3q5QBN0TTg