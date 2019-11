Saaga jätkub. M.V.Wool väidab, et amet on jätnud olulise protseduurireegli täitmata

„VTA prioriteet on ohutu toit ning kuna järelproove ei ole võetud, siis sellega kinnitab VTA toidu ohutust. Alates aprillist 2019 ei ole kontrollkäikude tulemusena M.V.Woolis tuvastatud ühtegi piirnormi 100 ühikut (Lm (cfu/g)) ületavat tulemust ning esinenud üksikud leiud on jäänud alla 10 ühiku. Seega tekib küsimus, kas VTA eesmärk on toiduohutus või tegu on tõsise sekkumisega ettevõtte majandustegevusse," ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Eestis on tänavu olnud 15 listeeriasse haigestumist, kuid mitte ühtegi tüvega, mida on leitud M.V.Wooli tehasest. Lisaks on VTA meedias kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit ohutu ning Eestis ei ole tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud M.V.Wooliga.

„M.V.Woolis vahetult peale suurpuhastust võetud proovid ei näidanud listeeriabakteri esinemist. Kaks päeva hiljem, 23. oktoobril võetud proovides esinenud bakter pärines sisseostetud värskest kalast, mida kinnitasid ka Terviseameti ja VTA proovid. Kuid amet ei ole teinud M.V.Woolis kuu aja jooksul mitte ühtegi listeeriaproovi. Viimaseid, 23. oktoobril võetud proove ei ole senimaani sekveneeritud ning ei ole teada, mis bakteritüvega on tegemist," ütles Vetevool.

29. oktoobril Maaeluministeeriumis toimunud toiduohutuse ümarlaual kinnitasid nii Terviseamet kui VTA, et kuna 2019. aastal ei ole Eestis registreeritud ST1247 põhjustatud listerioosijuhtumeid, siis see viitab M.V.Wooli poolt rakendatud meetmete asjakohasusele. Seega reaalset ohtu, mida ST1247 võiks põhjustada inimese tervisele ja elule, täna ei eksisteeri.