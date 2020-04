Saare ja Muhu ettevõtjad valitsusele: erimeetmeteta ootab saari majanduslik ja humanitaarne katastroof juba lähinädalatel

Pöördumise ühe algataja, Muhu Turismiassotsiatsiooni esimehe Martin Breueri sõnul mõistavad saarte ettevõtjad hästi, et kogu Eesti vaevleb täna raskustes, aga täielikust isolatsioonist ja viiruse epitsentrist tulenevalt on Saaremaa ja Muhumaa erakordselt keerulises olukorras. „Kui mandril on ettevõtete käive langenud 30-80% siis saartel on käibe langus täielik ning rahavood miinuses, sest tühistatud on ka ettemakstud broneeringud kogu hooajaks. Olukorras, kus elektriarved, palgad ja pangalaenud tahad maksmist, peame tagastama klientidele ka nende ettemaksud,“ selgitas Breuer.

Kuna uudised Saaremaast, kui viiruse epitsentrist, on levinud ka rahvusvahelises meedias, siis kardavad sealsed ettevõtjad, et ka karantiini lõppedes võib minna aastaid, et toibuda mainekahjust ja taastada turistide usaldus. „Praeguse seisuga on selge, et Saaremaad ja Muhumaad on ootamas majanduslik ja humanitaarne katastroof, mis võib juhtuda juba lähinädalail. Loodame, et valitsus mõistab, kuivõrd palju kriitilisemas olukorras on jätkuvalt kriisi epitsentriks kujunenud saared. Üleriigilised meetmed lihtsalt pole saarte puhul piisavad ning loodetavasti nõustub valitsus meie ettepanekutega,“ ütles Breuer.