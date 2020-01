Saaremaa džinnitootja teeb Helsingi jõulukuusest joogi

„Hommikul kella viiest hakkasime puud laasima ning õhtuks oli kaubiku täis purustatud kuuske juba Baby Cooli sügavkülmikus," rääkis ettevõtte juhatuse liige Maarit Pöör, kelle sõnul on tänavu kavas jooke valmistada kokku neljast puust: veel teisestki Soome linna, Loviisa jõulukuusest ning nulust Pärnus ja loomulikult Kuressaare kuusest, kirjutab Meie Maa.

Küsimusele, kas kaugelt tooraine toomine kulukaks ei lähe, vastas Pöör, et võrreldes sellega, kust jõuavad kaubad kauplustesse, on need mõned sajad kilomeetrid kukepea.

Pööri sõnul on kõik puud erineva maitsega, näiteks on Soome kuusk oluliselt mõrum kui möödunudaastane Kuressaare kuusk. „Maitse sõltub puu kasvukeskkonnast," selgitas Pöör ja kinnitas, et igast puust valmistatakse toonik eraldi ehk joogi maitse järgi saab puu päritolu tuvastada.