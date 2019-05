Saaremaa Laevakompanii vastu on nõudeid 90 miljoni euro ulatuses

Saaremaa Laevakompanii pankotihaldur Veli Kraavi kinnitati pankrotihalduriks selle aasta märtsil võlausaldajate esimesel üldkoosolekul. Tema sõnul hääletas tema poolt üle 90 protsendi võlausaldajatest. Kuivõrd selleks hetkeks oli Tallinna ringkonnakohus määranud, et protsessis on Holostovi Kinnisvaral hääli vastavalt 18 miljoni eurosele nõudele ja Leedo vanadel äripartneritel Richard Tomingasel ja Olavi Miilil ühe miljoni euro ulatuses, siis Kraavi määrati ametisse Leedo häältega.

Sellest ajast on Tomingas ja Miil esitanud pankrotipessa uusi nõudeid, Kraavi sõnul enam kui 60 miljoni euro ulatuses. Holostovi Kinnisvarahaldusel on jätkuvalt nõudeid umbes 18 miljoni euro ulatuses. Kokku on praeguseks nõudeid umbes 90 miljonit eurot.

Kui Leedo ja kolme teise inimese vastu käivitunud kriminaalmenetlus peaks jõudma selleni, et nad mõistetakse süüdi, siis võiks Kraavi hinnangul Holostovi Kinnisvarahalduse 18-miljonine nõue ka ära kukkuda.