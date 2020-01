Saaremaa lisapraami osas käivad tihedad läbirääkimised

„Oleme teadlikud, et liinil Virtu-Kuivastu-Virtsu ületab nõudlus pakkumist ning täna enam ei piisa olemasolevat üleveo võimekusest. Tipphooajal oleks vaja täiendavat analoogset lisalaeva antud liinil koormuse leevendamiseks,” ütles maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson.

Tema sõnul käivad praegu arutelud, milliste parameetritega laeva on täpsemalt vaja, mida ootavad kogukonnad, kuidas projekti rahastada, millises ajagraafikus tuleks edasi liikuda jne. „Konkurssi hakatakse alles koostama. Selle käigus selguvad ka täpsemad parameetrid,” lisas Williamson.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on öelnud, et maanteamet, TS Laevad ja kohalikud omavalitsused peavad uue parvlaeva soetamise ja opereerimise tingimustes kokkuleppele jõudma 31. märtsiks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas leppis möödunud aasta novembri lõpus Saaremaa ja Hiiumaa vallajuhtidega kokku uue parvlaeva soetamise. Kuigi sügisel oli kaalukausil ka kasutatud laeva ost, leiti, et uue laeva ehitamisel saab arvestada saarlaste ja hiidlaste vajadustega. Ka on uus laev keskkonnasõbralikum. Uue laeva soetamisega seonduvate kuludega on juba arvestatud ka 2020. aasta riigieelarves.

Uus parvlaev peaks pakkuma alternatiivi ka Hiiumaa liinile, kui seal on vajalik mingil põhjusel põhilaeva asendada või veomahtu suurendada. „Eelkõige ongi uus laev Saaremaa ja Hiiumaa kogukondade soov. Meile on oluline, et uut laeva saaks kasutada aastaringselt, kasvõi jõulude ajal,” märkis maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson.