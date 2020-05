Saaremaa meretuulepargi arendajaid said riigiga kompromissile ja peagi peab valitsus oma mulluse otsuse tühistama

Saaremaa läänerannikust 10–27 km kaugusele 100 tuulikuga 600MW meretuuleparki kavandav Saare Wind Energy, kes andis hoonestusloa taotluse sisse 2015. aasta aprillis, pidi mullu aprilli alguses leppima negatiivse valitsuse otsusega. Kapo hinnangutele viidates ütles valitsus, et ei algata meretuulepargi hoonestusloa menetlust.

Kuigi arendaja pöördus selle peale kohtusse, otsustati õigepea jätkata asja kohtuvälise kompromissi otsimise kaudu riigiga ning selleni ka natuke vähem kui kuu aega tagasi, 17. aprillil ka jõuti. Kompromissi kinnitas 21. aprillil ka kohus ning tänaseks on see otsus ka jõustunud. Sellega on asi Saare Wind Energy hinnangul lahenenud, mistõttu peaks saama ettevõte ka projektiga kiiresti edasi liikuda.

Sellest ajendatuna pöördus Saare Wind Energy eile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, et saada infot selle kohta, kui kaugel on eelmise aasta valitsuse otsuse kehtetuks tunnistamine. Ettevõte märkis, et sõlmis selle aasta jaanuari keskel koostöömemorandumi maineka meretuuleparkide rajaja Van Oord Offshore Wins B.V-ga (edaspidi Van Oord).

Koostöömemorandum näeb muuhulgas ette Van Oord-i poolset osaluse omandamist Saare Wind Energys ning ettevõttepoolsete investeeringute tegemist kavandatava meretuulepargi rajamisse. Lisaks koostöömemorandumi sõlmimisele on nii Saare Wind Energy kui ka Van Oord teinud olulisi ettevalmistusi hoonestusloa edaspidise menetluse jaoks.

"Tulenevalt eeltoodust tervikuna palub Saare Wind Energy võimalusel kiirendada vabariigi valitsuse 05.04.2019 korralduse nr 99 kehtetuks tunnistamise protsessi. Samuti palub Saare Wind Energy operatiivselt algatada hoonestusloa menetlus meretuulepargi rajamiseks," ütles ettevõtte üks osanikest, Veiko Väli 12. mai kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Ta kinnitas, et ettevõttel on jätkuvalt olemas tahe ja võimalus teostada koheselt esimesi investeeringuid (sh uuringute alustamine, sisaldades muuhulgas ka Eesti teadlaste/ekspertide palkamist), mis käesoleval hetkel valitsevat olukorda arvestades oleksid oluliseks panuseks majanduskeskkonna elavdamisel.