Saaremaa silla rajamine võtab vähemalt 15 aastat

“Kui valitsus täna otsustaks, et Saaremaa sild tuleb rajada, siis 10 aastat läheks planeerimisele ja viis aastat ehitamisele,” ütles maanteeameti juhatuse liige Martin Lengi konverentsi raames toimunud arutelu käigus.

Lengi sõnul toetab Saaremaa silla ideed üle 60 protsendi kohalikest elanikest. See on oluline eeldus projekti õnnestumiseks, kuid arvestada tuleb erinevaid riske, kuna tegemist on Natura aladega.

Saaremaa silla puhul võiks kaaluda stiimuline sillamaksu

Est-For Investi tselluloositehase projekti endine eestvedaja Margus Kohava märkis seejuures, et maakonnaüleste mõjudega suurprojekte saab planeerida vaid riigi eriplaneeringu kaudu, mis on poliitiline protsess.

Sageli hakkab aga valitsusele planeerimisprotsessi jooksul poliitilist survet avaldama kohalik omavalitsus, kel motivatsioonimehhanism puudub – olgu projektiks sild, tehas või muu infrastruktuuri projekt.

Kohava leidis, et Eesti maksusüsteemi tuleb muuta nõnda, et maapiirkondadesse rajatud infrastruktuuri pealt teeniks maksutulu just need omavalitsused, mis puutuvad kokku vahetute mõjudega.

“Miks mitte töötada maksusüsteemi kallal, kus kohalik omavalitsus enda territooriumil olevalt infrastruktuurilt vahetut tulu teeniks? See motiveeriks omavalitsusi investeeringuid meelitama, mitte tõrjuma ja kohalik elanikkond saaks sellest loogikast aru. Näiteks silla puhul võiks osa sillamaksu tulust laekuda kohalikele omavalitsustele,” rääkis ta.

Tuleks leida erinevat tüüpi investoreid