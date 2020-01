Saaremaa ühistranspordis algab uus ajastu. Millised bussid liinile tuuakse?

Vallavanema Madis Kallase sõnul tähendab veebruarist Go Busiga kehtima hakkav liiniveoleping Saaremaa ühistranspordis uut ajastut. „Riigihanke korraldamisel panime suurt rõhku just kvaliteedinõutele, mida Go Bus on valmis ka pakkuma. Võime öelda, et Saare maakonda hakkavad täies mahus teenindama uued bussid, mis on senistest mugavamad, turvalisemad ja keskkonnasäästlikumad," sõnas vallavanem.

Saaremaa maakonnaliinidele tuleb kokku 26 uut Go Busi bussi, millest 21 kasutab kütusena keskkonnasõbralikku CNG-gaasi. Kõik bussid on varustatud turvalisuse tagamiseks kaamerate, alkolukkude ja turvavöödega ning sõidumugavuse huvides konditsioneeride, WiFi ja USB-pistikute ning elektrooniliste infotabloodega.

Viimased kümme aastat Ida-Saaremaa bussiliine teenindanud Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul on bussifirma Saaremaa ühistranspordi ülevõtmiseks valmis. „Oleme Saaremaa teenindamiseks põhjalikult valmistunud. Kõik uued bussid jõuavad tähtajaks kohale, bussijuhid on välja valitud ja lepingud sõlmitud, kavatseme heale teenindusele suurt rõhku panna," ütles Mändla.

Lepingu kohaselt vastutab Go Bus busside graafikus püsimise ning hea teeninduskvaliteedi eest. Saaremaa vallavalitsuse korraldada on sõiduplaanid ning piletimüük. Uutes bussides kehtivad senised ühiskaardid, mida saab osta ka bussist.

Seotud lood: Veebruarist sõidavad Saare maakonnas uued liinibussid

Uusi busse hakkavad kaunistama Kuressaare ametikooli disainieriala õpilasfirma ÕF Ösain kujundus „Tuhlis ja nott". Kohalikest murdesõnadest koosnev disainilahendus jõuab bussidele veebruarikuu jooksul.

Uus liiniveoleping hakkab Saaremaa kohaliku omavalitsuse ja Go Busi vahel kümneks aastaks kehtima alates 1. veebruarist 2020.