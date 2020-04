Saaremaa väiketootja: kuna tulevikku ette ennustada ei oska – ei tea, mis saama hakkab –, siis sa annad iseendast veel rohkem

”Need piirangud on pisut ebaõiglased, mis meil praegu peal on. Täpselt selline tunne on nagu meid karistataks millegi eest – muu Eesti elab oma rütmis, aga Muhumaa ja Saaremaa on kinni,” räägib kolm aastat tagasi koos meremehest abikaasa Taavi Sepaga (36) oma ettevõtte asutanud saarlanna Katrin Sagur (35). 2017. aasta augustis loodud Öselwise OÜ toodab õunasiidriäädikat ning teisi tooteid, mida saab selle baasil luua. Turustatakse neid Wöseli nime all.

Küll aga nendib ta, et kui saar lõpuks näiteks juulikuust lahti tehakse, võivad mõjutused paljudele ettevõtetele olla ulatuslikud. „Kui see olukord veel mitu kuud jätkub, on meil endalgi keeruline praeguste varudega toime tulla,” tunnistab Sagur. Juba praegu on näha, et koroonaviirusest põhjustatud eriolukord ja Saaremaa lukkupanek on oma mõju ka Wöseli tegevusele avaldanud.

Tööpäevad on nii Saguril kui ta abikaasal pikad, jäädes 14-16 tunni vahele, nädalavahetustel võetakse natuke rahulikumalt. „Meil endal on ka oma e-poe projekt käigus, arendame seda,” selgitab Sagur. Ta ise loodab, et muude tegemiste kõrvalt saavad nad selle lähima kuu-pooleteise jooksul tööle. Ka tegeleb pereettevõte aktiivselt tootearendusega.