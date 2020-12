Saaremaalt pärit maailmakuulsa arhitekti kavandatud hoonet ähvardab osaline lammutamine

ICOMOS India Komitee ja ICOMOSi 20. sajandi arhitektuuri teaduskomitee ISC20C on pöördunud nii kohalike otsustajate kui ka maailma ekspertide ja avalikkuse poole murega, sest India Juhtimisinstituut kavatseb osaliselt lammutada ja ümber ehitada Ahmedabadi ülikoolilinnaku, mille autoriks on 20. sajandi üks mõjukamaid arhitekte Louis Khan (1901-1974).

Juudi päritolu Khan sündis ja veetis oma varase lapsepõlve Saaremaal, töötades hiljem peamiselt USAs Philadelphias. Protesti ümberehituste vastu on esitanud ka Kahni lapsed. Saaremaal sündinud arhitekt projekteeris selle koos tuntud India arhitektide B.V.Doshi ja Anant Raje’ga 1960. aastatel.

Ahmedabadis kavandatavad tööd on üsna levinud näide olukorrast, kus projekti seletuskirjas viidatakse ajaloolise pärandi säilitamise vajadusele, samas näeb projekt ette ulatuslikke lammutus- ja ümberehitustöid, mis moonutavad nii arhitektuurset lahendust kui ka läbimõeldud ansamblilist terviklikkust. Nii kavatsetakse näiteks 18-st ühiselamust lammutada 14.

Kahni looming on tehniliselt rahuldavas seisukorras ja nagu India eksperdid kinnitavad, on tegu ka seismilises keskkonnas end õigustanud lahendusega. Vastavalt India seadustele saab mälestisena kaitse alla võtta objekte, mis on vähemalt 100 aastat vana, see jätab aga kaitseta suure osa väärtuslikust 20. sajandi pärandist.

Saaremaalt pärit Louis Kahni projekteeritud Ahmedabadi ülikoolilinnak kuulub 20. sajandi arhitektuuri paremikku ja selle säilitamiseks on algatatud üleilmne petitsioon, kuhu lisandub allkirju iga minutiga.

Kahni loomingut on võimalik näha maailmas väga erinevates paikades – USA eri osariikides, Indias, Bangladeshis, Nepaalis. Tema loomingu tippudeks nimetatakse Kimbelli Kunstimuuseumit USA-s Texase osariigis, Bangladeshi Rahvusassamblee hoonet Dhakas, Yale´i Kunstigaleriid New Havenis Connecticuti osariigis USA-s.