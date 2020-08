Saarlaste elektriühendus läks üheksa miljonit maksnud kaabli võrra paremaks

Tegemist on järjekordse sammuga Eleringi programmis saarte elektrivarustuskindluse suurendamisel, mille kogu investeeringute maht ületab 30 miljonit eurot. Alates 2015. aastast on paigaldatud esimene kaasaegne Suure väina merekaabel, eelmise aasta augustis Väikese väina merekaabel, uuendatud on mitmed olulised alajaamad ja liinilõigud Saaremaal ja Muhus.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Elering saarte varustuskindluse tõstmisel jõudnud edukalt programmi teise poolde. „Järgmisena on kavas Võiküla-Orissaare paralleelliini ehitus Muhu saarele jäävas osas ja plaanimisel on Väikese väina teise merekaabli ehitus ning mitmed võrgutugevdused mandril, mis tagavad nii saarte tarbijate parema elektrivarustuse kui võimaldavad enam taastuvenergiat Lääne-Eestis ja saartel Eesti elektrisüsteemi liita," tõi Veskimägi välja.

Uus merekaabel paigaldatakse Suurde väina Rõuste ja Tusti alajaamade vahele ja sellega asendatakse kaks vana ja amortiseerunud 35-kilovoldist merekaablit. Uue kaabelliini kogupikkuseks on ligi 11 kilomeetrit, sellest merekaabel 9,7 kilomeetrit.

Kaabli paigaldamist alustati Muhu saare poolelt, kus merekaabel ujutati paari kilomeetri ulatuses kaablilaevalt merre ja transporditi ujukite abil randa, kus see ühendatakse Tusti alajaamani kulgeva kaabelliiniga. Kaabli teine ots ühendatakse Rõuste alajaamast tuleva maakaabliga. Rõuste alajaama ehitati kaabli tarvis ka uus lahter.

Uue kaabli läbilaskevõime on 520 amprit, läbimõõt 190 millimeetrit ja kaal 67 kilogrammi meetri kohta. Kaabel paigaldatakse merre ühe osana ehk ilma jätkumuhvideta. Koos uue kaabliga paigaldatakse merre ka kiudoptiline sidekaabel. Kaabel süvistatakse 1-1,5 m sügavusele merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski. Uute kaablite eluiga on 50-60 aastat ja need on piisavalt võimsad, et tulla toime ka tarbimise märgatava kasvuga.

Uued merekaablid on vanade kaablitega võrreldes keskkonnasõbralikumad, kuna õlis immutatud paberi asemel on neil kasutatud polüeteenisolatsiooni.

Lepingu kaabli rajamiseks sõlmis Elering firmadega Merko Infra ja Connecto Eesti, kaabel toodeti Soome Prysmiani tehases. Merekaabli rajamine maksab ligi üheksa miljonit eurot.