Saarlastele aitab lukus saarel istumisest: homme keskpäeval korraldatakse karmide piirangute kaotamist nõudev protestiaktsioon

„Me ei taha mingit massikogunemist. Igaüks tulebki kas oma maja ette või oma tänavale – see ei pea olema Kuressaare kesklinn –, istub seal oma tooli või taburetiga maha ja istub pool tundi. Nö vaikne protest on see. Me vaikselt ei nõustu sellega (karmima isolatsiooniga – S. L.). Me ei lärma, me ei taha mingit massikogunemist, aga kuidagi ju peab märku andma,” rääkis saarlaste protestiaktsiooni AITAB! korraldaja, Kuressaares asuva kogupere ja elamuskeskuse juhataja Andres Tinno.

Ta lisas, et protesti kokku kutsudes on rõhutatud, et isegi kui inimesed kogunevad Kuressaare kesklinna või Lossi tänavale, tuleb siiski 2+2 reeglist rangelt kinni pidada. „See on inimeste endi ohutuse huvides,” märkis Saaremaa ettevõtja. Tema sõnul on tänaseks piirangute leevendamine muutunud Saaremaa majanduse jaoks hädavajalikuks.

„Meil peaks ikkagi mingi liikumisvõimalus tekkima, ettevõtlus on tänaseks täiesti kinni keeratud. Sul ei ole võimalik kohtuda oma tarnijatega, klientidega – me lihtsalt istume siin –, aga muu maailm midagi ikkagi teeb. Loomulikult kõigil on raske, aga kui sul kõik täitsa kinni keeratakse...,” nentis Tinno, kes kutsub ka mandri-eestlasi solidaarsuse märgiks homme oma kodus saarlaste protestiga liituma.