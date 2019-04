Saarpuu lahkumise kõrval on Nordicas veel teisigi personali liikumisi. Kas uus juht võib tulla ettevõtte seest?

Pooleli on praegu ka Hannes Saarpuu asemele uue juhi leidmine Nordicale. Kui eelmise nädala lõpus ehk 21. aprilliga lõppes avalduste esitamine sellele kohale, ütles lennufirma nõukogu esimees Peeter Tohver, et konkurss ise veel käib ja vara on selle tulemustest rääkida.

„Me midagi teame, aga asi on väga poolik. Seal on avaldused ja sihtotsing – see töö veel käib –, minagi kohtun siin veel mõnede inimestega,” põhjendas lennufirma nõukogu juht. Tema kinnitusel laekus konkursile päris korralikult sooviavaldusi. „Ma loodan, et saame teha hea valiku, aga konkurss on väga protsessis veel. See võib kesta kindlasti veel nädalaid,” rõhutas Tohver.

Kandidaate võib olla ka ettevõtte seest

Küsimuse peale, kas Nordica uue juhi kohale kandideerib ka inimesi Nordica seest, ütles nõukogu esimees, et ta ei saa seda kommenteerida. „Ma ei tohi seda öelda,” lausus Tohver. Üsna sarnase vastuse sai ka küsimus, kas riikliku lennufirma juhi kohale on tulnud sooviavaldusi riigisektorist. „Teeme protsessi lõpuni ja siis saab informatsiooni,” märkis ta.

Nordica müügijuhi kohalt lahkunud Ahluwalia näiteks arvas, et kindlasti on Nordica meeskonnaga mõnda aega tagasi liitunud endisel Omniva juhil Joona Saluveeril – kes töötab lennufirmas välisturgude müügijuhina – kõrgem ambitsioon sellest, mis ta täna teeb.

„Kui mina oleks olnud Omniva CEO, siis mul ei oleks ambitsioon saada Nordica müügidirektoriks (koht, mis Ahluwalia enda lahkumise järel vabaks jäi – toim), vaid hoopis midagi muud,” arutles ta. Küll aga võib uue juhi ametisse asumine siiski aega võtta.

Kuigi lennufirma nõukogu tahaks uue juhi paika saada esimesel võimalusel, ei ole ka välistatud, et reaalselt saab uus juht ametisse asuda alles juuni lõpus või juuli alguses. „See sõltub kandidaadist. Osa kandidaate ju töötab ja nad peavad lõpetama oma töö ära, kui me kokkuleppele saame, ja nii edasi. Ma arvan, et kahe kuu jooksul on reaalne. Kui saame varem, on hästi,” rääkis Tohver.

Siiski kinnitas ta, et Hannes Saarpuu saab nagu soovitud mai keskel juhatuse esimehe kohalt lahkuda. „Meil on ka teine juhatuse liige ja Kristi Ojakäär (Nordica finantsjuht – toim) ju jätkab. Meil juhatus on täiesti töövõimeline,” lausus Tohver, lisades seejuures, et Saarpuu jääb mingiks perioodiks teda ka toetama.