Saarte ja mandri vahel teenindati jaanipäeva nädalavahetusel rekordarv reisijaid

24. juunil teenindati kahel liinil kokku üle 18 000 inimese, mis on TS Laevade ühe päeva rekord jaanipühade ajal.

„Virtsu-Kuivastu liinil teenindasime nelja päeva jooksul ehk reedest esmaspäevani 45 563 reisijat ja 15 963 sõidukit, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vastavalt 22% ja 18% rohkem. Rohuküla-Heltermaa liinil kasvas nii teenindatud reisijate kui ka sõidukite arv 13% 15 442 reisijani ja 5 167 sõidukini. 24. juunil teenindasime kahel liinil kokku 18 272 reisijat, mis on vähemalt viimase viie aasta jaanipühade ühe päeva rekord. Jaanipäeva nädalavahetusel teenindasime kokku 61 005 reisijat, mis tähendab, et Eesti suursaarte rahvaarv kasvas jaanipäeva nädalavahetusel ligikaudu 35 000 inimese võrra," ütles TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Pille Kauber.

„Möödunud jaanipäeva peame igati kordaläinuks - tegime kõik endast oleneva, et soovijad sujuvalt saartele ja tagasi saaks. Kohati mõõdukaid järjekordi sadamates tekkis, mis on tipp-hooaja paratamatu osa. Sellel aastal oli ilmataat väga tubli - traditsiooniliselt isegi ilma kallal norida ei saa," lisas Kauber.