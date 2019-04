Saarte lennuliinide hankel osalenud Eesti lennufirma ei ole rahul leedukate võiduga: riik saaks 6 miljonit kokku hoida

Praegu saaks nad üksnes vaidlustada Kärdla hanke tulemuse, kuna Kuressaare liini hankes pärast tingimuse muutumist nad enam ei kvalifitseerinud, sest NyxAiri lennukipargis olevate lennukite istekohtade arv jääb 33 ja 37 vahele. Ojamets on veendunud, et Transaviabaltika kahe lennuki alternatiivina saaks kasutada ühte ja sama 33-kohalist lennukit nii Kuresaare kui ka Kärdla liinil.

„Eesti ei pea oma maksuraha peale nii pahane olema, et viia seda Lätti või kutsume leedukad siia seda kulutama. Tegelikult kõige mõistlikum lahendus oleks lennata ühe lennukiga mõlemat liini. Seda saab teha ka nii nagu vanasti tehti – et on kaks eraldi väljumist –, seda saab lennata ka kolmnurka – et Kärdla inimesed on hommikul peal, kui lennatakse Kuressaarde. Siin on erinevaid võimalusi,” kirjeldas ta.

Oleks pannud 33-kohalise lennuki mõlemale liinile

Kui hanketingimused oleks seda võimaldanud, oleks NyxAir pakkunud suursaarte liinide opereerimist ühe ja sama 33-kohalise lennukiga. „Sama lennukiga saanuks pakkuda rohkem istekohti ja paremat teenindust ka Hiiumaa elanikele,” selgitas Ojamets.

Tema sõnul on NyxAiri opereeritav 33-kohaline Saab 340 Rootsis ehitatud ja põhjamaistes tingimustes ennast hästi õigustav lennuk, millel on ka reisisaatja. „Oleme teenindanud liinilende Rootsis ja sealsed kliendid on meiega väga rahul. Olen kindel, et see sobib saarlastele ja hiidlastele,“ ütles Ojamets. Täna on ettevõttel üks lennuk Itaalias. Ka osaleb ettevõte parasjagu ühel Rootsi hankel ja teeb aeg-ajalt tellimusvedusid.

NyxAiri hinnangul annaks selline lendude opereerimine riigile kokkuhoidu ligi poolteist miljonit eurot aastas ehk 6 miljonit eurot kogu lepinguperioodi jooksul. „Suurem lennuk toob lihtsalt kaasa suuremad kulud nii tellijale kui ka teenindajale ning efektiivsem oleks väiksem lennuk vajadusel tihemini lendama panna,” on NyxAiri juhataja veendunud.

Ta viitas ka sellele, et Transaviabaltika on juba katsetanud saarte ja mandri vahel suuremat lennukit. See oli 2017. aasta detsembris jõulude eel. „Testi tulemusel jõuti järeldusele, et reisijate kasvu ei tulnud, täitumus oli tavapärane,” nentis Ojamets.

Meie Maa kirjelduste järgi oli näiteks 22. detsembril Kuressaare hommikusel lennul Tallinnast Saaremaale sõites üheksa inimest ja tagasi Tallinnasse tulles kümme inimest.

Peaks 46-kohalise lennuki kelleltki liisima

Saarte ja mandri vahelise lennuühenduse hanget koordineerinud maanteeamet tunnistas nii Kuressaare kui ka Kärdla liinil edukaks Leedu lennufirma Transaviabaltika 8. aprillil. Lepingut veel sõlmitud ei ole, kuivõrd lähtuvalt riigihangete seadusest kehib 15 päeva lepingu sõlmimise keeld.

Kuivõrd Transaviabaltika enda lennukipargis 46-kohalist lennukit ei ole, peab ta selle kelleltki teiselt liisima. 2017. aasta detsembris kasutatud lennuk tuli Taani lennufirma DAT grupilt. Viieaastase hankelepingu algus on selle aasta 1. juuni ja see kehtib 2024. aasta mai lõpuni. Hanke eeldatav maksumus on 25,5 miljonit eurot.

NyxAir opereerib regulaar- ja tellimuslende kahe Saab 340 reisilennukiga ning ühe Saab 340 kaubalennukiga. Lisaks Eestile on NyxAir teenindanud lende Euroopas ja Aafrikas. Ettevõte on asutatud 2017. aasta sügisel ja sai lennuettevõtja loa mullu märtsis.