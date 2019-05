Saastevaba laevareis Tallinnast Helsingisse maksaks üle tuhande euro

Praegu suudavad vaid üksikud Läänemerel seilavad kruiisilaevad kasutada sadamast saadavat maaelektrit. Suurem osa alustest laseb reisijaid oodates oma diiselmootoritel käia.

Laevaliikluse saastet on üritatud viimastel aastatel vähendada muu hulgas kütusena vedeldatud maagaasile ehk LNG-le üle minnes. LNG on diislist ja raskest kütteõlist keskkonnasõbralikum, sest tekitab vähem kahjulikku väävli-, lämmastiku- ja peenosakeste saastet.

LNG võib aga olla ka ohtlik. Keemiliselt koostiselt on see metaan ja õhku paiskudes on ta süsihappegaasist mitmekordselt tugevam kasvuhoonegaas.

Üks suur probleem laevaliikluse saastamise vähendamisel on ülemaailmsete tehnoloogiliste standardite ja selgete kokkulepete puudumine.

Merenduses on kokku lepitud vaid ühes eesmärgis, mis on saastamise vähendamine poole võrra 2008. aasta tasemega võrreldes 2050. aastaks. Konkreetsed meetmed otsustatakse alles 2023. aastal.

Saastamise vähendamise eesmärkide saavutamiseks on Soome laevafirmade eksperdi Olof Widéni sõnul ainus ja kestlik viis rohelisema tehnoloogia arendamine, aga see on kallis.

„Kui võtaksime igal alusel kasutusele juba leiutatud saastevaba kütuseelemenditehnoloogia, tuleks näiteks Tallinna-Helsingi vahelise laevapileti hinnaks üle tuhande euro,” ütles Widén.

Laevaliiklus tekitab praegu umbes kolm protsenti maailma kasvuhoonegaasidest, aga Euroopa Keskkonnakeskuse hinnangul võib osakaal 2050. aastaks tõusta kuni 17 protsendini.