Saatan on detailides: Sõerd seletab ära, miks riigi reservidest on alles riismed

Sõerdi hinnangul on sotsiaalkindlustusfondide reservidest alles riismed. Foto: Fotokollaaž

Ärileht kirjutas laupäeval, et kuigi töötukassa ja haigekassa reservid peaks praegu küündima ligi 1,2 miljardi euroni, ei tea asutused, kui palju sellest reaalselt alles on. Rahandusministeeriumi kinnitusel reservid kindlasti nullis ei ole ja väljamaksed on sotsiaalkindlustusfondidele alati tagatud. Endise rahandusministri Aivar Sõerdi sõnul jätab ministeerium pool juttu rääkimata.