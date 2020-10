Sadade kodus istuma pidanud veokijuhtide suur probleem saab tänasest lahenduse

Ärileht kirjutas eelmisel pühapäeval, kuidas maanteeamet ei suuda juba üle kuu aja väljastada kutselistele juhtidele tööks vajalikku sõidumeeriku juhikaarti, mis tähendab, et juhid ei saa tööd teha ning ka perele vajalikku raha teenida.

Tol hetkel avaldasid maanteeameti esindajad lootust, et selle nädala lõpuks on kaua oodatud kaardid lõpuks Eestisse jõudnud ning juhid saavad hakata neile järele tulema. Tänase teate kohaselt saab maanteeamet nad kätte alles tänase tööpäeva lõpus.

„Kõik kliendid, kes on kaardi tellinud Tallinna või Saue büroosse ja tulevad täna sellele järgi enne kella viit õhtul, saavad selle kätte. Siiski palume varuda kannatust, sest kaardid tuleb enne väljastamist registrisse kanda,“ selgitas Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.

Maanteeamet saadab e-kirja kõigile, kes on enda e-posti aadressi andnud, kui kaart on büroosse saabunud. Esmaspäeval väljastavad erandkorras juhikaarte ka need bürood, mille teenindussaalid on tavaliselt sel päeval suletud. Kaardile peab selle tellinud isik ise järgi tulema või volitama kedagi kirjalikult enda eest kaarti kätte saama.

Ka rõhutab maanteeaet, et kaartide viibimisega seonduvalt veoettevõtjatele ja autojuhtidele tekkinud kahjude ning saamata jäänud tulude hüvitamine toimub riigivastutuse seaduse alusel. Oluline on, et taotluses tuuakse välja selge ja tõendatud seos maanteeameti tegevusetuse ja kahju saamise vahel.

Alates 26. augustist kuni tänaseni aegus 595 juhikaarti ning uute kaartide tarne viibis seoses koroonaviirusest tingitud probleemidest kiipe ja kaarditoorikuid tarnivates riikides. Edaspidi toimuvad tarned tavapäraselt ja kaart saabub kahe nädala jooksul alates taotlemisest.

Maanteeameti teenindusbüroosse tulles tuleb kanda kaitsemaski ja pidada kinni 2+2 reeglist. Büroo uksel on märgitud maksimaalne ruumis viibivate klientide arv. Haigustunnustega klientidel palub amet bürood mitte külastada.

Sõidumeerikukaart on digitaalses sõidumeerikus kasutamiseks mõeldud kiipkaart, mis võimaldab identifitseerida kaardi omaniku/valdaja ning salvestada ja säilitada andmeid.