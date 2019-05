Sadama juhile altkäemaksu vahendanud ärimees mõisteti tingimisi vangi

Valdo Õunapile määrati kahe aasta ja kuu kuu pikkune tingimisi vangistus sama pika katseajaga. Prokuratuuriga kokkuleppele minek tähendab, et Õunap ei pea end süüdi tunnistama, aga mõistetakse ikkagi kuriteos süüdi.

Õunap peab tasuma riigieelarve tuludesse ka menetluskulud 1350 euro ulatuses.

Õunapi kaitsja, vandeadvokaat Aadu Luberg on varasemalt Ärilehele selgitanud, et kokkuleppele otsustati minna just nüüd, istungite algul (mitte juba varem, nagu tegid eelmised süüalused) sellepärast, et Õunapil oli „mõningaidki kaalumise kohti”. Sammu vaagiti siiski ka kohtueelse menetluse ajal. „See ongi tõsise kaalumise koht, et kas sõlmida kokkulepe ning jah, saada küll kuriteos süüdi mõistetud, kuid saada võimalus menetlus kiiresti lõpetada ja oma eluga edasi minna või vaielda süüdistusega lõpliku kohtulahendi saamiseks aastaid. Õigeksmõistmist ei saa ju keegi isikule lubada!”

Prokuratuuri süüdistuse järgi vahendas Valdo Õunap Tallinna Sadama toonasele juhatuse esimehele Ain Kaljurannale altkäemaksu ja aitas oma osaühingu Locatore Group kaudu raha pesta.

Tallinna Sadama koostööpartnerite juhatuse või nõukogu liikmed kandsid rahasummad kõigepealt Toivo Prommi juhitud Bone Investi kontole, sõlmides omavahel fiktiivseid lepinguid ja tasudes näiliseid arveid.

Allan Kiil kasutas endale ettenähtud raha otse Prommi ettevõtte arvelduskontolt, kuid Kaljuranna raha liikus edasi Õunapi ettevõtte kontole, kus seda hoiti kui äriühingu seaduslikust majandustegevusest tulnud vara. Sealt tasuti Kaljuranna korralduste järgi kulusid ning soetati asju ja teenuseid.

Nii jõudis sadama meeste taskusse väidetavalt sadu tuhandeid eurosid.