Sagenenud on töövaidlused, kus tõstatatud ka töökiusu teema. Milliseid juhtumeid on aset leidnud?

Kahes ametnikega seotud kaasustes on ringkonnakohus aga lähtunud eeldusest, et töökiusamine on vaenulik ja ebaeetiline käitumine, mis on süstemaatiline ja pikaajaline ning suunatud ühele või mitmele inimesele, kes selle tõttu on abitus ja kaitsetus positsioonis. Töökiusamist iseloomustavad korduvad negatiivsed tegevused pika aja jooksul, kiusaja ja ohvri ebavõrdne positsioon, olukord, kus ohver ei saa ennast kaitsta ning tegevus on sihilik.

Kohus on ühtlasi selgitanud, et esineda võib olukordi, kus töötaja võib olla häiritud, kuid see ei pruugi olla töökiusamine. Öeldud on ka seda, et töötajal on kohustus taluda tööandja teatud käitumist, mis ei pruugi töötajale alati meelepärane olla. Näiteks ei pruugi töötaja alati saada puhkust just talle sobival ajal või nõuda ainult tema pärast tööajakorralduse muutmist kogu kollektiivil. Arvestada tuleb nii valitud eriala, töö iseloomu kui ka eripära. Kiusamine tähendab seega eelkõige korduvat ebameeldival või alandaval viisil kohtlemist nii, et töötajal endal on raske end selle vastu kaitsta, mitte aga ebameeldiva tagasiside saamist.

Otsustes, mis puudutasid katseajal töötaja kiusamist kolleegide poolt, on töövaidluskomisjon selgitanud, et ebameeldiv käitumine töötaja suhtes ei pea tulenema otseselt tööandja esindajalt, vaid võib tulla ka kolleegidelt, ilma et tööandja midagi ette võtaks. Näiteks võib esineda verbaalset kiusamist, mis tähendab halvustavate märkuste tegemist, kuulujuttude levitamist, kolleegi kulul naljatlemist, tööks vajaliku info varjamist, ähvardamist või pealekaebamist.

Töövaidluskomisjon on kiusavaks käitumiseks ja ühtlasi ebavõrdseks kohtlemiseks lugenud ka tööandja esindaja poolt korduvate viidete tegemist töötajaga seotud töövälistele teemadele ja asjaolule, et teised kolleegid ei soovi temaga enam koos töötada.