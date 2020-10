Sajad kutselised juhid on sunnitud tööta kodus istuma, sest maanteeamet ei saa vajalikke kaarte väljastada

„Juhikaarti ootavaid juhte on juba 500. Seaduse järgi ei tohi kehtetu kaardiga juhid enam tööd teha. Samas politsei on väga aktiivseks muutunud ja otsib liikluses just neid juhte ja karistab. Kes karistab sellega maanteeametit ja kes selle eest vastutab? Tänasel päeval saab karistada ainult juht, kes teenib perele elamiseks raha," kurjustas Ärilehega ühendust võtnud veokijuht.

Maanteeamet andis augusti viimastel päevadel teada, et alates 25. augustist taotletud digitaalse sõidumeeriku juhikaardid trükitakse umbes ühe kuu pärast. Põhjuseks asjaolu, et ameti senisel partneril olid toorikud otsas ja uus partner polnud veel valmis trükkimist üle võtma. Enam kui kuu aega hiljem juhikaarte ikka veel trükitud pole.