Sakreti juht: Eesti on probleemide ees, millele ei ole isegi kunagi mõeldud

Suurim probleem, on see, et valitsusest ei ole keegi teinud selget avaldust, et kallid ettevõtjad, olge rahulikud, meil on selge tegutsemisplaan ja siin see on.

Seda plaani pole?

Mulle tundub küll nii. Lätis öeldi, et meil on probleem, raha tuleb kohe majandusse suunata. Eestis on valitsus ametlikult ehitusse suunanud 145 miljonit eurot. Sellest Kredexile renoveerimisteotusteks 75 miljonit. Märtsis otsustati, 13. juunil hakati toetusi vastu võtma. Ja ei jagatud mitte uut raha, vaid eelmisest aastast üle jäänud 28 miljonit eurot. Arvestades, et ühistud peavad omalt poolt poole panema, siis kokku tuleb turule 56 miljonit eurot. Otsustamisprotsess võtab kaks kuud, misjärel raha turule jõuab. Nüüd on talv tulemas ning enam nii hoogsalt ehitada ei saa. Peame lootma, et talv tuleb soe ja raha saab ehituseks kasutada. Kevadel jaga otsustatud 75 miljonit eurot sai taotlema hakata juuli lõpus ja arvestades asjaajamise pikkust jõuab see raha parimal juhul turule alles oktoobri lõpus. Selge on, et see raha sellel aastal majandusse ei jõua, vaid alles järgmisel aastal. Mida me teeme see pool aastat? Meil on raha, aga välja me seda ei anna.

Lätlased tegid teisiti?

Jah, seal ütles valitsus: meil on probleem, siin on raha ja see tuleb kohe majandusse saada. Ehitame kõik olemasolevad projektid valmis. Tehti konkreetne detailne tegevuskava koos summadega ning katteallikatega. Eestis on pigem see, et teeme uued projektid, mida on vaja alles projekteerida. See tähendab, et ehitama saab hakata parimal juhul järgmise aasta lõpus või 2022. aastal. Kuidas seda vahepealset tühimikku täita?