Saksa-Balti kaubanduskoda: koroonaviirus on avaldanud Baltikumi ettevõtetele suurt mõju

„Balti ettevõtted arvestavad juba praegu oma äritegevusele olulise negatiivse mõjuga. Eesti, Läti ja Leedu vahel siin olulisi erinevusi ei ole. Saksamaal üritatakse käituda külma peaga ja võimalikult hästi valmistada ühiskonda ette eelseisvaks pandeemiaks. Ärireisidel Saksamaale kehtib põhimõte, et enam kui tuhande inimesega üritused põhimõtteliselt tühistatakse. Koolid on endiselt avatud, avalik elu toimub, kuid kontserdid ja teatrietendused on ära jäetud. Föderaalvalitsus on otsustanud ette võtta ulatuslikud meetmed. Võtmeelemendiks on lühiajaline töö, millega ettevõtted saavad paindlikult reageerida tellimustele, ilma et tehtaks massilisi koondamisi," ütles Florian Schröder, Saksamaa-Balti kaubanduskoja (AHK) tegevdirektor.

Ligikaudu 450 liikmesettevõttega Saksamaa-Balti Kaubanduskoda (AHK) pakub koostöövõimalusi Saksamaa ja kolme Balti riigi ettevõtetele. AHK Balti riigid on osa ülemaailmses Saksa kaubanduskodade (AHK) võrgustikus enam kui 90 riigis 130 asukohas.