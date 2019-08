Saksa firmad valmistuvad majanduslanguseks

Saksamaa tehastes langevad tellimused viimase kuue aasta kiireimas tempos ja järjest enam ettevõtteid arvavad, et järgmise 12 kuu jooksul tootmine pigem langeb, kirjutab Bloomberg.

Saksa majandus kahanes teises kvartalis ja sellele lisanduvad pinged kaubanduses, autotööstuse mured ning Hiina nõudluse vähenemine ei mõju hästi ka euroalale. Valitsus on teinud esialgsed sammud fiskaalse stimuleerimise programmi suunas, mille eesmärk oleks kasvu toetada.

„Saksa valitsus peaks reageerima. Kogu majandus on stagneerumas ja me väga vajame fiskaalset stimuleerimist," ütles pangandus- ja finantsteenuste ettevõtte ING majandusanalüütik Carsten Brzeski.

Ostujuhtide indeks (PMI) tõusis augustis ootamatult 50,9 protsendilt 51,4-le, kuid tehaste puhul jäi see alla 50.

„Saksamaa jaoks on veidi valgust tunneli lõpus. PMI - usaldusväärne majandusaktiivsuse mõõdupuu - kasvas augustis veidi," märkis majandusanalüütik Jamie Rush, lisas, et ohuks on see, kui USA peaks Euroopa autodele tariifid kehtestama.