Saksa kemikaaligigant jäi USA-Hiina kaubandussõja jalgu

Ettevõte teatas, et on sunnitud selle aasta kasumiootust vähendama, kuna USA ja Hiina vaheline kaubandusvaidlus jätkub ning autotööstuses valitseb nigel nõudlus.

Kui varem ootas Ludwigshafenis tegutsev ettevõte sel aastal nii käibe- kui kasumikasvu, siis uue prognoosi kohaselt on mõlema numbri osas kasv asendunud kahanemisega.

Ettevõte avaldas ka teise kvartali esialgsed tulemused, mille kohaselt vähenes aastaga käive neli protsenti, 15,2 miljardi euroni. Erakorraliste tulude ja kuludeta EBIT-kasum peaks olema kukkunud 47 protsenti ja ulatuma miljardi euroni, kirjutas WSJ.

See pole nüüd sugugi esimene BASFi puudutav kehv uudis. Kahe nädalal eest teatas ettevõte, et koondab 6000 töötajat ehk viis protsenti tööjõust, et parandada kasumit.

BASFi aktsia langes täna 5,3 protsenti, 59,29 euroni.