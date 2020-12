Saksa lennufirma aitas veokite piirikaose keskel Suurbritanniasse toitu toimetada

Saksa lennufirma teatel toimetas ta eile Frankfurti lennujaamast Saksamaal Doncaster Sheffieldi lennujaama Suurbritannias sealsetele jaekettidele 80 tonni toitu, kirjutab BBC. Saajate hulgas olid ka Briti suuremad jaeketid Tesco ja Sainsbury’s.

Lufthansa pressiesindaja sõnul hindab lennufirma, kas lähipäevil oleks vaja veel täiendavaid kaubalende Suurbritanniasse. Selleks võidakse kasutada nii kaubalennukeid kui ka reisilennukeid. Saksa lennufirma sõnul oli eilse kaubalennu tellijaks Venus International Transport ja saadetis oli suunatud sealsetele jaekettidele Tesco, Sainbury’s, Coop ja Aldi.

Doncaster Sheffieldi lennujaama sõnul kasvab kiiresti riknevaid kaupu toimetavate lendude arv jaanuarikuus kolmelt lennult nädalas kaheksale. Sellega kasvab lennujaama läbiva toidukaupade maht 300 tonni pealt 700 tonni peale.

Küll aga märkis lennujaam, et see on pigem seotud läheneva Brexiti tähtajaga, mitte niivõrd olukorraga Doveri sadamas. „Alates pandeemia algusest märtsikuus on kaubalendude maht kasvanud 40%,” sõnas lennujaama pressiesindaja.

Kuigi Prantsusmaa on pärast pühapäevast piiri sulgemist taas avanud piirid maanteetranspordile, ootas eilse seisuga jätkuvalt ligi 3000 veokit Doveri sadamas piirijärjekorras, et Prantsusmaale saada.

Kuigi eilsest võivad La Manche’i väina ületada nii Prantsuse kodanikud, kellel on ette näidata negatiivne koroonatest ja ka veokijuhid, kes on teinud koroona kiirtesti, kardetakse, et veokijuhtide koroonatestimine võtab siiski liiga kaua aega ning see võib hakata mõju avaldama Suurbritannia toiduga varustatusele.

Prantsusmaa sulges 48 tunniks piiri Suurbritanniaga pühapäeval, kui selgus, et seal on hakanud levima uus, oluliselt nakkavam koroonaviiruse tüvi. Olukorras, kus peamine kaupade liikumise tee Suurbritannia ja mandri-Euroopa vahel on olnud suletud, on ettevõtted hakkanud tellima kaubalende nii toidu, riiete kui ka elusloomade transpordiks.

Kaubalennukid, mis kannavad toitu, tulevad peamiselt Frankfurtist, kuna tegu on peamise toiduainete jaotuskeskusega Euroopas, kuhu on oma kaubavood suunanud mandri-Euroopa suurimad toidutootjad, sealhulgas Hispaania, Holland ja Prantsusmaa.