Saksa miljardär võib Lufthansa päästmise plaani õhku lasta

Ettevõte hoiatas, et päästeplaani ebaõnnestumisel võib Lufthansa pöörduda kohtusse pankrotikaitse saamiseks, kirjutab DW.

Saksa rahandusminister Olaf Scholtz ei nõustunud eile sellega, et valitsuse Lufthansa päästepakett võib kokku kukkuda. Ministri sõnul eeldab ta, et aktsionärid kiidavad päästeplaani heaks, kuigi see on saanud ettevõtte suuraktsionäri Heinz Hermann Thilele karmi kriitika osaliseks.

Thiele ütles eile, et Lufthansa peaks riigi päästepaketi tagasi lükkama. Iseäranis ei meeldi miljardärile riigi plaan omandada ettevõttes 20 protsendine osalus ning soov saada kompanii nõukokku kaks liiget. Riik nõuab, et need kaks tingimust täidetakse üheksa miljardi euroga ettevõtte abistamisel.

Tähelepanu koondub 25. juuni Lufthansa aktsionäride üldkoosolekule, mis peab päästmise heaks kiitima või tagasi lükkama. Olenevalt osalemise aktiivsusest võib päästmise heakskiitmiseks tarvis minna 2/3 häältest.

Rongide piduritootjas Knorr-Bremse enamusosalust omav Thiele ütles intervjuus Frankfurter Allgemenine Zeitungile, et tema osalus Euroopa suurimas lennukompaniis ulatub 15 protsendini.

Lufthansas valitsuse otsesele osalemisele näeb miljardär alternatiivi, et ettevõtet võiks aidata hoopis riigile kuuluv arengupank KfW.

Lufthansa on saanud sarnaselt teistele lennukompaniidele ränga löögi pandeemiaviirusest ja sellega seotud liikumispiirangutest.