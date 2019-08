Saksa pangad ei taha negatiivsete hoiuseintressidega korraldada finantskriisi

Baierimaa liidumaa minister-president Markus Söder soovis keelata pankadel kehtestada eraisikutele negatiivset intressiteaset, kui Euroopa Keskpank kärbib intressitaseme septembris veel enam miinusesse. Samas on hakkanud see idee Berliini poliitilistes ringkondades toetust koguma.

Praegune Euroopa Keskpanga -0,4 protsendine hoiuseintress maksab Saksamaa pankadele 2,4 miljardit eurot aastas. Mõned saksa pangad on juba valmistumas oma suurematele klientidele negatiivseid hoiuseintresse kehtestama.

Saksamaa rahandusminister Olaf Scholz ütles läinud nädalal, et ametnikud peaksid uurima õiguslike probleeme, mis kaasnevad otsusega keelata pankadel kehtestada trahviintress jaeklientidele, kellel on kontol vähem kui sada tuhat eurot.

Saksa pangaliit on idee vastu, kuna see on õigussüsteemiga kokkusobimatu ja võib luua finantsturgudel ebastabiilsust.

Euroopa Keskpanga ebatraditsiooniline rahapoliitika on ajanud üles säästlike sakslaste pahameele, kes ei saa aru, mille eest neid negatiivse hoiuseintressiga karistatakse.

Osad pangad on juba kehtestanud negatiivsed hoiuseintressid suurettevõtetele ja finantsinstitutsioonidele. Enamus on sellest kodumajapidisi säästnud, kuna kardavad, et kliendid tulevad panka ja võtavad kontol oleva raha sularahas välja.