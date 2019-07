Saksa suurpank koondab viimase 20 aasta radikaalsema ümberkorralduse käigus 18 000 töökohta

Deutsche Bank andis pärast oma teise kvartali 2,8 miljoni euro suurust kahjuminumbrit teada, et soovist kasumlikkust tõsta lahkub pank investeerimisärist ja koondab viiendiku oma töötajatest, kirjutab Bloomberg.

Ühtlasi on panga tegevjuht Christian Sewing otsustanud nii sel kui järgmisel aastal jätta dividendid jagamata selleks, et pank saaks tagada 7,4 miljardi euro olemasolu aastani 2022, mis on seatud ümberkorraldusplaani tähtajaks. Selle aja jooksul vähendab Saksa suurpank, mida on peetud ka üheks maailma suurimaks investeerimispangaks, oluliselt oma tegevust selles valdkonnas.

„Täna andsime teada ühest viimaste aastakümnete suurimast muutusest Deutsce Bankis,” ütles Sewing pühapäeval pressiteate vahendusel. Financial Timesi sõnul on tegu viimase paarikümne aasta suurima ümberkorraldusega. Aastaks 2022 tahab pank vähendada oma töötajate arvu 74 000 inimeseni. Muuhulgas tähendab viimaste aastakümnete suurim ümberkorraduskava, et neli miljardit eurot investeeritakse panga kontrollimehhanismide parandamisse.

Ümberkorralduste raames luuakse investeerimisosakond kaheks. Sellega tekib panka ka neljas osakond, mis hakkab keskenduma äriklientidele. Plaani radikaalsus on tunnistus sellest, et nii panga tänane tegevjuht Christian Sewing kui ka tema eelkäijad on ebaõnnestunud panga suurima probleemi lahendamisel ehk kulud on jätkuvalt liiga kõrged ja sissetulekud jäänud madalaks.