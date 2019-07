Saksa tööstused saadavad üha enam töötajaid koju puhkama

Kuigi Halloreni šokolaaditehasel Halles, Heraeusi kvartsklaasitöötsusel Bitterfeldis ja Nemaki autovaruosade tehasel Wernigerodes on esmapilgul vähe ühist, on nad kõik otsustanud Saksamaa üleüldises tööstuse madalseisus otsida abi samast meetmest, kirjutab Financial Times.

Need kolm ettevõtet on nende tosinkonna Saksa tööstuse hulgas, kes on otsustanud lühendada oma töötajate tööpäevi. Majandusanalüütikute hinnangul tähendab see, et Saksa tööturgu ootavad ees rasked ajad.

Saksamaa majandus kasvab kümnendat aastat järjest ja töötus on viimase 30 aasta madalaimal tasemel. Samas USA-Hiina kaubandussõda, hirm Suurbritannia leppeta EL-ist lahkumise ees ning Hiina autoturu jahenemine on jätnud oma jälje just ekspordile orienteeritud Saksa tööstusele.

„Meie liikmed ütlevad, et majandusbuum on läbi,” märkis Saksa tööandjate liidu BDA juht Steffen Kampeter. Tema sõnul on juba näha trende, mis ennustavad suuremat langust. Tööstustoodangu tellmiste arv on vähenemas, eksporti on tabanud seisak ja paljudel aladel on tootmisnumbrid kahanema hakanud.

Saksamaa majandusministeerium märkis eelmisel nädalal, et tööstussektorit tabanud madalseis eelseisvatel kuudel vaid jätkub. Kehvad ajad Saksa tööstuses on hakanud mõju avaldama ka sealsetele tööturupraktikatele.

Värske uuringu kohaselt kasvab nende ettevõtete arv, kes on asunud oma tööjõukulusid kärpima, lühendades töötajate töötunde. See on selge märk, et tellimusi laekub järjest vähem ning tööstused peavad oma tegevusele pidurit tõmbama.